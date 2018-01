OL-PSG : Lyon joue mal et ne méritait pas de gagner balance Riolo

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Ce lundi, les supporters de l’OL ont sans doute le moral au beau fixe après la victoire obtenue dans le temps additionnel face au PSG.

Pourtant, l’équipe de Bruno Genesio n’a pas convaincu tous les observateurs. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a notamment eu un avis très critique sur la prestation de l’OL. « Déçu » par le jeu de l’actuel dauphin du PSG suite à l’expulsion de Dani Alves, l’éditorialiste estime que Nabil Fekir et ses partenaires auraient pu mieux faire. Alors, le but de Memphis est-il l’arbre qui cache la forêt ?

« Dès que le PSG est un peu sous pression, ils ont beaucoup de mal. Et encore, je trouve que Lyon n’a pas fait un bon match. L’OL gagne car ils marquent deux buts hallucinants. Le but de Fekir est extraordinaire, celui de Memphis aussi. Mais, même à à onze contre dix, l’OL n’était pas supérieur au PSG. Franchement, je trouve que Lyon ne mérite pas sa victoire. Il n’y a pas de jeu dans cette équipe, ils ne sont pas probants. Je trouve qu’ils ont été décevants à onze contre dix. Ils mettent ce but, les supporters vont retenir ça. Mais dans le jeu, ce n’est vraiment pas terrible » a lancé Daniel Riolo, qui va encore se faire des amis dans la capitale des Gaules avec cette déclaration…