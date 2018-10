OL-PSG : Il demande à Memphis de faire comme Mbappé

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Pour des raisons différentes, Memphis Depay et Kylian Mbappé ont débuté sur le banc ce week-end à l’occasion des matchs de leur équipe.

L’attaquant lyonnais n’a pas été jugé au top de sa forme et de son rendement par son entraineur, qui a souhaité le titiller en le sortant du onze de départ à Angers. Cela s’est terminé avec une entrée en jeu décisive mais un gros coup de gueule au coup de sifflet final pour protester contre cette décision de son coach. Dans l’autre camp, Kylian Mbappé n’a pas masqué sa déception, maugréant dans son coin. Il a été également décisif sur le terrain lors de son entrée en jeu, mais n’a pas dit un mot après la rencontre. Une attitude bien différente dont le Lyonnais ferait bien de s’inspirer, annonce Denis Balbir.

« Maintenant, je ne crois pas qu’il faille accorder trop d’importance à cet accrochage. Ce serait tomber dans la mode du buzz. Ce n’est pas non plus un gros manque de respect qui réclame sanction. A mon sens, il doit quand même y avoir une explication Genesio – Depay. Ne serait que pour dissiper le malentendu sportif. En tout cas, il y a un vrai contraste entre ce qui s’est passé après le match de l’OL à Angers et la réponse intelligente de Mbappé à la sanction deTuchel. A mon sens, entre Mbappé et Depay, il y a une différence au niveau de l’écoute mais aussi de l’hygiène de vie et de l’entourage. Memphis Depay n’a jamais été un saint. Je me souviens qu’avant de venir à l’OL il avait déjà eu des problèmes avec ses entraîneurs à Manchester United. La différence se situe surtout là. L’un pense d’abord à l’équipe, l’autre est plus individualiste », a balancé le commentateur de W9 sur Butfc. Des accusations tout de même sérieuses à l’encontre de Memphis Depay, qui en dépit de son talent, n’a pas forcément l’attitude idéale à Lyon.