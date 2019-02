OL-PSG : Affronter le Qatar, Aulas trouve ça injuste

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Quelques jours avant le choc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, Jean-Michel Aulas a relancé ses attaques sur le club de la capitale.

Après la première couche, voici la seconde. Suite au succès face à Amiens dimanche dernier (1-0), Jean-Michel Aulas était remonté au front pour défendre sa formation vis-à-vis de la toute-puissance du club de la capitale. À l'approche du duel au sommet entre les deux meilleurs clubs de la Ligue 1 cette saison, JMA a une nouvelle fois critiqué la politique inflationniste du PSG et du Qatar.

« Le PSG est dans l’irréel, et nous on va jouer contre un état. On ne va pas dire que l’on est le pays uniquement des Gilets Jaunes, mais un peu de décence devrait être ressentie par les instances et les politiques. Contre nous, le PSG joue sa lutte des classes, mais on est capable de renverser les montagnes », a balancé, dans les colonnes du Progrès, Aulas, qui lance donc les hostilités avant le match de dimanche soir au Groupama Stadium. S'il a décidé d'occuper le terrain médiatique, le président lyonnais sait que la troupe de Genesio peut lui donner raison sur le terrain, la victoire au Parc OL la saison dernière l'avait confirmé. Aux Gones d'en faire de même cette année, sans le fameux mug si possible après...