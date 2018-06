OL : Promis juré, Fekir et Aulas n'ont pas parlé mercato en Russie

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Nabil Fekir sera-t-il un joueur de l’OL ou de Liverpool la saison prochaine ? Jean-Pierre Bernès a totalement relancé le débat en expliquant que l’histoire du transfert du capitaine rhodanien chez les Reds n’était « pas finie » sur le plateau de LCI. Présent en conférence de presse à Istra ce mardi, le meneur de jeu des Bleus n’a évidemment pas échappé aux questions sur son avenir. D’autant que Jean-Michel Aulas est présent en Russie depuis le début de la semaine…

« Non, on n’a pas du tout parlé avenir avec le président. Ça m’a fait plaisir de le voir, il a assisté à l’entraînement. On n’a pas du tout évoqué le sujet de mon avenir » a promis Nabil Fekir aux journalistes avant d’évacuer définitivement le sujet. « Vous savez, je suis en équipe de France, je suis bien, je suis heureux, je ne suis pas ici pour parler de ma situation personnelle ». Autant dire que le doute est toujours présent sur l’avenir de Nabil Fekir et celui-ci ne sera sans doute pas dissipé avant la fin de la Coupe du monde.