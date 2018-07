OL : Prix, performance, le Celtic ne retient pas Boyata

Dans : OL, Mercato.

Titulaire en défense centrale de la Belgique pendant la première partie de la Coupe du monde, Debryck Boyata a ensuite fait les frais des ajustements de Roberto Martinez, et du retour en forme de Vincent Kompany.

Néanmoins, le rugueux défenseur s’est mis en évidence avec ses trois apparitions, attirant notamment l’œil de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien cherche un joueur à ce poste, et lorgne sur des Mondialistes en particulier. Cela tombe bien, le Belge de 27 ans n’a plus qu’une année de contrat, et demeure un joueur abordable financièrement. En effet, The Scottish Sun se penche sur cet éventuel départ, qui ne met clairement pas le Celtic Glasgow en panique.

Tout d’abord, car le club écossais, malgré les effets d'annonce, n’a pas entamé de négociations pour prolonger son contrat, en dépit de son statut de titulaire ces deux dernières saisons. Cela pourrait se produire dans les prochaines semaines, avec le risque que le joueur soit déjà en mode transferts. Ensuite, la Coupe du monde a permis à la valeur du joueur d’augmenter, ce qui pourrait représenter une bonne vente pour le Celtic. Acheté seulement 2 ME à Manchester City en 2015, Boyata vaudrait désormais 8 à 10 ME, ce qui n’est pas hors de prix pour les prétendants comme Lyon, la Lazio ou Fulham. Mais surtout, le Board du club écossais ne serait pas totalement satisfait des performances de son défenseur central, notamment dans les matchs européens, ce qui est capital tant le Celtic domine son championnat. Une bonne raison d’écouter les offres pour les Hoops ? Et une autre de se méfier pour l’OL ?