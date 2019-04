OL : Pourquoi Newcastle ne veut pas entendre parler de Genesio ?

Dans : OL, Premier League.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a déjà annoncé qu’il ne prolongerait pas.

Le technicien de 52 ans quittera donc le club rhodanien en juin, avec la ferme intention de rebondir le plus rapidement possible. En effet, le coach français, qui aura sûrement l’opportunité d’occuper un autre poste à Lyon, semble davantage attiré par une nouvelle expérience. Ce n’est pas un hasard s’il s’est entouré du célèbre agent Pini Zahavi, qui pourrait bien profiter de sa cote en Angleterre. Car le nom de Genesio est toujours cité dans les médias britanniques, plus précisément du côté de Newcastle.

Mais pour le moment, le futur ex-entraîneur de l’OL est encore loin de Saint-James Park. Tout d'abord, les Magpies auraient d’autres pistes comme David Wagner, Jorge Jesus ainsi que Jürgen Klinsmann, ajoute France Football. Et de son côté, le Chronicle affirme que la direction anglaise se concentre sur la prolongation de Rafael Benitez, son manager en fin de contrat qui vient d’assurer le maintien en Premier League. C’est pourquoi Newcastle n’étudiera aucune alternative jusqu’à la fin des discussions avec l’Espagnol.