OL : Pourquoi le Barça craque sur Fékir et peut mettre 60 ME

Dans : OL, Mercato, Liga.

Tout proche de rejoindre Liverpool avant la Coupe du monde, Nabil Fékir a vu son transfert capoter de manière étrange.

Une visite médicale pas totalement convaincante, des négociations de dernière minute, puis Jean-Michel Aulas a mis un terme radical à ce transfert, qui pourrait néanmoins voir le jour à nouveau dans quelques semaines. En attendant, le FC Barcelone commence à sérieusement se positionner. Eric Abidal, nouveau directeur sportif du FC Barcelone qui connaît bien Lyon et la Ligue 1, suivrait depuis deux ans le capitaine rhodanien, et entendrait bien damner le pion à tout le monde dans ce dossier.

El Mundo Deportivo, qui évoquait déjà ce dossier ce jeudi, persiste et signe ce vendredi en affirmant que les qualités de Nabil Fékir plaisent beaucoup en Catalogne. Sa faculté à conserver le ballon mais aussi à changer de rythme a été identifié comme un point fort par Valverde, l’entraineur des champions d’Espagne qui désire voir son équipe arrêter de ronronner dans de nombreux matchs. Un choix technique fort qui ne déplairait pas au Lyonnais, qui a déjà confié par le passé que le championnat espagnol, vif et technique, lui plaisait beaucoup. De quoi provoquer une offensive entre 60 et 70 ME, le montant qui conviendrait à Lyon pour lâcher son capitaine ?