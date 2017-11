OL : Pourquoi Ghezzal a eu raison de quitter Lyon au mercato

Dans : OL, Monaco, Ligue 1, Mercato.

Cet été, Rachid Ghezzal a quitté l’Olympique Lyonnais libre de tout contrat. Tandis qu’il avait des sollicitations en Angleterre, l’international algérien a décidé de rester en France et a répondu positivement à la proposition de l’AS Monaco. Auteur d’un but et de deux passes décisives en Ligue 1, le natif de Décines ne doit pas laisser de gros regrets à Lyon lorsqu’on voit les performances de joueurs comme Bertrand Traoré ou Memphis Depay du côté du Groupama Stadium. Alors, Rachid Ghezzal a-t-il fait le bon choix ? Selon Ali Benarbia, oui !

« Son arrivée s’est faite sur la pointe des pieds car il avait une petite blessure. Mais je reste persuadé qu’il va apporter un plus à l’AS Monaco durant la saison. La différence à venir, c’est que sans Coupe d'Europe, le temps de jeu va maintenant être plus limité. En tout cas, son choix de quitter l’OL pour l’AS Monaco me semble cohérent. Et puis il faut savoir que l’absence de public à Monaco, cela peut être un avantage : quand le club ne va pas très bien, la pression populaire est moins importante » a lâché l’ancien international algérien dans les colonnes de So Foot. Pour rappel, Rachid Ghezzal a signé pour 4 ans à Monaco, où il ne parvient pas à s’imposer comme un titulaire aux yeux de Leonardo Jardim.