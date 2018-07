OL : Pourquoi cette officialisation est une double bonne nouvelle

Dans : OL, Mercato.

Avec son centre de formation florissant et sa faculté à envoyer des joueurs issus de son sérail dans les plus grands clubs européens (Barcelone, Arsenal ou Bayern Munich récemment), l’Olympique Lyonnais fait saliver beaucoup de monde chaque été.

En ce moment, ce sont les milieux de terrain qui plaisent beaucoup, et cela peut se comprendre puisque Houssem Aouar, Lucas Tousart et Tanguy Ndombele ont, chacun dans leur style, marqué les esprits la saison dernière. Si tout est toujours possible sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a tout de même calmé tout le monde en prolongeant officiellement le contrat d’Aouar sur le très long terme, puisqu’il court désormais jusqu’en juin 2023. Et c’est une double très bonne nouvelle pour l’OL, affirme Le Progrès ce mardi, puisque cela repousse à la fois les clubs intéressés, mais prépare aussi l’avenir et notamment la suite de Nabil Fékir.

« D’abord parce que Houssem Aouar, qui avait déjà prolongé son contrat jusqu’en 2020 le 11 janvier 2017, sera à 20 ans, de ceux disposant des clés du camion. Ensuite, au moment où les rumeurs de départ de Nabil Fekir continuent (encore qu’un revirement de situation est bien dans l’air), le ciel est d’un coup moins brumeux au-dessus de l’OL. Il arrive un moment où un club engagé en ligue des champions a besoin de rassurer », a prévenu le quotidien régional, pour qui l’OL a pour le moment surtout passé son temps à vendre cet été, et avait besoin d’une nouvelle positive au mercato.