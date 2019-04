OL : Pourquoi certains entraîneurs refusent Lyon ? Govou balance

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas souhaite recruter un entraîneur aussi ambitieux que lui, le président de l’Olympique Lyonnais ayant fait savoir qu’il voulait franchir un nouveau palier avec le remplaçant de Bruno Genesio. Cependant, cela ne sera peut-être pas si facile pour JMA de dénicher ce coach, car comme le rappelle Sidney Govou, il n’est pas évident pour un entraîneur de se faire une place à l’Olympique Lyonnais. L’ancien attaquant de l’OL dévoile cette spécificité du rôle de coach du club rhodanien qui peut faire hésiter certains techniciens.

« J’ai connu cinq entraîneurs en dix ans à l’Olympique Lyonnais, c’est déjà pas mal alors que l’on était champion ou que l’on jouait toujours la Ligue des champions. Dans ce club, l’entraîneur reste au maximum 3 ans, comme cela a été le cas avec Paul Le Guen, sinon c’est un an ou deux. Le coach qui arrive doit s’inscrire dans l’identité du club, c’est ce qui est un peu bizarre et ne permet pas à Lyon de franchir un palier. Potentiellement, il y a des entraîneurs qui sont plus forts que certains, mais qui n’osent pas venir à Lyon parce que ce projet est un peu réducteur pour un entraîneur », a confié, sur Canal+, Sidney Govou.