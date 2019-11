OL : Pourquoi Aulas n'a pas recruté Thierry Henry ? Il est sidéré

Dans : OL.

Limogé la saison passée par Monaco, Thierry Henry vient de s'engager avec l'Impact Montréal. Mais certains bien auraient vu le champion du monde 98 sur le banc de Lyon, et cela suscite toujours un gros débat.

Thierry Henry a donc décidé de tenter l’expérience MLS en prenant les commandes du club de l’Impact Montréal, une formation qui a pris l’habitude de fonctionner avec des techniciens français, le dernier en date étant Rémi Garde. Evoquant ce départ de l’ancien coach de Monaco, Yoann Riou estime qu’il est vraiment regrettable de voir Thierry Henry quitter l’Europe, et le journaliste de s’étonner que l’Olympique Lyonnais n’ait pas pensé à la légende d’Arsenal pour succéder à Bruno Genesio cet été ou même plus récemment après le limogeage de Sylvinho.

« Si je suis à la place de Jean-Michel Aulas, mais tu prends Thierry Henry, tu tentes le coup. Tu ne vas pas chercher un Sylvinho, tu ne vas pas chercher un Rudi Garcia, Thierry Henry on a envie de le voir au sommet, de le voir évoluer dans sa carrière. Il est entraîneur dans l’âme depuis toujours, il connaît le foot parfaitement. Alors oui, il a un ego, mais on veut le voir ici, pas à Montréal où on ne verra jamais un match, on s’en fiche de la MLS. Là, Aulas il fallait qu’il innove, qu’il tente des choses….même en Italie, la Sampdporia, Milan…et je crois aussi à Arsenal. On sent qu’il est fait pour ça, qu’il a la passion et je suis triste de le voir à Montréal », a confié Yoann Riou sur la chaîne L'Equipe.