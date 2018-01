OL : Pour l’après Coutinho, tout Liverpool rêve de Fékir

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Les supporters de Liverpool ont pris un énorme coup derrière la tête cet hiver lors du marché des transferts.

Si la venue de Virgil Van Dijk permet de renforcer la défense de leur équipe favorite, le départ de Philippe Coutinho est un énorme coup dur pour les fans des Reds, pour qui la rentrée d’argent énorme qui s’en suit ne vas pas forcément aider immédiatement le club de la Mersey à bien terminer la saison. Pour l’avenir, les scousers ont en tout cas une idée bien précise du joueur qu’il leur faut, et il est Lyonnais. Alors que les noms de Riyad Mahrez ou Thomas Lemar sont annoncés, la fièvre Nabil Fékir se répand comme une trainée de poudre dans le nord de l’Angleterre.

Plusieurs sites très suivis par les fans du FC Liverpool, comme This is Anfield, ainsi que le journal local Liverpool Echo, voient en le capitaine lyonnais un joueur capable d’avoir un impact rapide mais aussi un style de jeu qui convient à Jurgen Klopp. Et comme la presse de Liverpool le rappelle, il y a de grandes chances que le club anglais débourse moins d’argent pour faire venir Nabil Fékir que pour boucler le transfert de Thomas Lemar, qui approchait à un moment les 100 ME. Des conseils qui pourraient être suivis l’été prochain, alors que le meneur de jeu lyonnais a fait savoir qu’il se sentait bien à Lyon, mais aussi qu’il comptait bien découvrir le football à l’étranger dans sa carrière, même si sa préférence va clairement à la Liga.