OL : Pour battre le Barça, Lyon veut se doper à la confiance

Dans un petit peu plus de dix jours, l'Olympique Lyonnais se déplacera à Barcelone pour son huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Trois semaines après le 0-0 de l'aller au Groupama Stadium, le club rhodanien ira au Camp Nou avec l'ambition de réaliser un exploit. Mais en attendant ce choc européen, Lyon doit impérativement repartir de l'avant en Ligue 1. Après deux défaites en trois matchs de championnat, l'OL n'a plus le droit à l'erreur dans la course à la deuxième place face au LOSC. Contre Toulouse dimanche puis à Strasbourg le 9 mars, les Gones devront afficher le même état d'esprit que face à Caen en Coupe de France (3-1). Ce que Bruno Genesio réclame, malgré le fait que ses joueurs aient déjà la tête à Barcelone.

« On prépare match après match. Mais je sais très bien que dans un coin de la tête des joueurs et même du staff il y a ce match retour, et c'est normal. Mais ce qui est important, c'est de bien le préparer. Et la meilleure manière de bien le préparer c'est de gagner les matchs qui précèdent. Et d'être en confiance avant d'aller les affronter. Pour avoir de la confiance il faut gagner, si possible avec la manière, ce qui a été le cas mercredi, même si ça n'a pas été notre meilleur match. J'ai beaucoup aimé le sérieux, la performance collective de l'équipe. On se doit de reproduire ça avant le retour pour arriver là-bas en pleine confiance. Il faudra de toute façon être à plus de 100 % là-bas, avoir un peu de réussite, faire la bonne équipe, le bon système », a expliqué, en conférence de presse, Genesio, qui sait que l'OL va croiser un autre Barça le 13 mars prochain, celui qui vient de coller un 3-0 au Real Madrid à Bernabeu.