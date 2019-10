OL : Pour Aulas et Juninho, l'entraîneur parfait s'appelle Vieira

Dans : OL, OGCN, Ligue 1.

En attendant le probable licenciement de Sylvinho, l’Olympique Lyonnais recherche activement son prochain entraîneur.

Rien ne sera annoncé avant le départ officiel du Brésilien, mais plusieurs noms sont déjà cités autour du club rhodanien. On parle notamment de Laurent Blanc, décrit comme le grand favori de la direction. Il faut dire que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France et coach du Paris Saint-Germain possède l’expérience et la connaissance de la Ligue 1. Mais d’après Vikash Dhorasoo, l’entraîneur niçois Patrick Vieira serait plus compatible avec l’OL et ses dirigeants.

« Je le connais, je sais comment il était en tant que joueur, je le vois sur le banc de touche, ça collerait au niveau de l'image. Lui et Juninho, ça peut coller. Ça peut aussi coller avec Jean-Michel Aulas. Il est capable de laisser Aulas faire son cinéma, il va recommencer à tweeter... », a imaginé l’ancien milieu de terrain sur Yahoo Sport, avant de rappeler les performances de Vieira chez les Aiglons.

Un jeune coach expérimenté

« Ce qu'il fait à Nice, c'est quand même super, avec des changements de président, de direction, on lui pique des joueurs régulièrement... Et il réussit à chaque fois à bien faire jouer cette équipe, à aller loin dans ce championnat avec un bon classement à la fin, a souligné Dhorasoo. Il avait entraîné aux Etats-Unis, il a aussi entraîné la réserve de Manchester City, il commence à avoir beaucoup d'expérience, il reste un jeune entraîneur. Ça se tente. » Pas sûr que Nice accepte de libérer son entraîneur en pleine saison.