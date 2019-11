OL : Positive attitude à Lyon, Depay kiffe Rudi Garcia

Dans : OL.

Depuis la signature de Rudi Garcia en remplacement de Sylvinho, les résultats se sont améliorés à Lyon. Avec notamment deux victoires précieuses contre Metz et Toulouse en Ligue 1…

Ce mardi, il faudra confirmer ce regain de forme avec une victoire sur la pelouse du Groupama Stadium contre le Benfica Lisbonne. Un match pour lequel Memphis Depay sera évidemment titulaire, lui à qui les clés du jeu lyonnais ont été confiées par Rudi Garcia. En conférence de presse, l’international néerlandais a d’ailleurs été invité à commenter les premiers pas de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Et pour Memphis Depay, il est évident que « RG » apporte une énergie positive à ce groupe qui était dans le doute après les mauvais résultats sous la houlette de Sylvinho.

« Rudi Garcia aime jouer offensif. Nous mettons beaucoup d’énergie pour le faire. Mais ce qui compte, ce sont les résultats. Parfois, nous avons manqué de chance sur certains matchs. On doit changer ça. Le coach apporte une énergie positive au groupe, à l’équipe. L’état d’esprit a toujours été bon cette saison, même si les résultats n’ont pas toujours été au rendez-vous. C’est ce que vous ne devons changer. Le nouveau coach est arrivé, et nous sommes sur le bon chemin » a commenté l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, sous le charme de Rudi Garcia et de ses méthodes. En espérant pour l’OL que cela dure le plus longtemps possible…