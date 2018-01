OL : Podium, Europa League, Genesio rajoute un objectif à l'OL

Dans : OL, Coupe de France, Ligue 1, Europa League.

De retour d'un stage hivernal à Murcie, Bruno Genesio s'est confié sur les objectifs de l'Olympique Lyonnais en vue de la deuxième partie de saison, avec notamment la Coupe de France en ligne de mire.

Après une première moitié de saison satisfaisante, sachant que l'OL est solidement installé sur le podium de la Ligue 1 et toujours en course en Coupe d'Europe, Lyon veut retoucher les étoiles en 2018. En manque de titre depuis six ans, et son doublé Coupe de France - Trophée des Champions en 2012, l'OL ambitionne donc de regarnir son palmarès cette saison. Si Lyon souhaite d'abord s'adjuger la deuxième place du championnat, sachant que le titre semble promis au PSG, le club de Jean-Michel Aulas rêve aussi de remporter l'Europa League dans son Groupama Stadium en mai prochain. Mais pas que, puisque la formation rhodanienne ne souhaite surtout pas délaisser la Coupe de France. Un objectif confirmé par Bruno Genesio.

« La Coupe de France, c'est la plus prestigieuse des deux coupes nationales. C’est une épreuve importante pour l’OL qui l’a déjà remportée cinq fois dans son histoire. À Nancy, on va jouer avec la meilleure équipe possible. Cette Coupe est un vrai objectif pour Lyon. On ne sera peut-être pas à 100 % physiquement, mais on sera à un niveau suffisant pour réaliser une prestation solide. Il n’est pas question d’être battu par les Nancéiens dans l’engagement. On va aborder ce 32e de finale avec un maximum de sérieux et de motivation », a lancé, dans L'Est Republicain, l'entraîneur des Gones, qui ne fera donc pas tourner son effectif à Nancy, comme cela avait été le cas lors de l'élimination en Coupe de la Ligue face à Montpellier. Les joueurs de l'OL n'auront pas le droit à l'erreur pour leur premier match de l'année 2018 contre l'ASNL, samedi prochain au Stade Marcel-Picot.