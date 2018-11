OL : Plus fort que Salah, Memphis met tout le monde d'accord à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Chahuté par Bruno Genesio ces dernières semaines à l’OL, Memphis Depay a répondu de la meilleure des façons samedi, sur la pelouse de Guingamp.

Alors que Lyon était bien mal embarqué face à la lanterne rouge de la Ligue 1, l’international néerlandais a fait parler son talent avec deux buts et deux passes décisives. Quatre gestes décisifs supplémentaires pour le n°11 de l’OL, qui a clairement été l’homme fort de l’équipe de Bruno Genesio durant l’année civile 2018 comme le prouvent ces chiffres publiés par le journal L’Equipe.

En Ligue 1 c’est simple : personne n’a été plus décisif que Memphis Depay, l’homme aux 16 buts et 13 passes décisives en championnat. Avec 29 gestes, il devance ainsi Thauvin, Neymar, Pépé et Payet. Mais pour s’apercevoir de la prestation XXL du Lyonnais, il faut comparer ses statistiques avec ceux des meilleurs en Europe. Et si l’on prend le Big Four européen, il n’y a que trois joueurs qui font mieux que Memphis sur l’année 2018 : Luis Suarez (39 gestes), Lionel Messi (37) et Cristiano Ronaldo. Des chiffres impressionnants qui placent l’attaquant de l’OL devant Mohamed Salah, pourtant auteur d’une saison incroyable à Liverpool. De quoi mettre, enfin, tout le monde d’accord à Lyon…