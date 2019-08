OL : Plus fort que Pépé, Reine-Adelaïde va éblouir Lyon

Dans : OL, Mercato, SCO, Ligue 1.

Mercredi, l’Olympique Lyonnais a officialisé la venue de Jeff Reine-Adelaïde en provenance du SCO d’Angers. L’international espoirs français a été recruté pour 25 ME hors bonus. Un lourd investissement pour les Gones, qui est néanmoins calculé et que Jean-Michel Aulas ne regrettera pas selon Antoine Raguin. Journaliste pour Ouest-France et spécialiste du SCO d’Angers, le joueur estime tout simplement que l’OL a recruté un joueur impressionnant, plus fort que Nicolas Pépé à l’époque où l’attaquant d’Arsenal évoluait en Anjou.

« Je pense que Reine-Adelaïde est le meilleur joueur passé à Angers ces dernières années. C’est un constat partagé par l’entraîneur Stéphane Moulin qui a clairement dit que c’était le meilleur joueur qu’il a entraîné au cours des dernières années, devant Nicolas Pépé ou Sofiane Boufal. Son poste ? Il a été formé au poste de relayeur. Quand il est arrivé à Angers, Stéphane Moulin ne le jugeait pas assez mûr pour le faire jouer dans le cœur du jeu car pour lui, il n’avait pas assez de volume. Donc il a beaucoup joué dans le couloir, pendant près d’un an. Mais depuis avril dernier, il joue à ce poste de relayeur et il connaît une progression expresse » a confié à Eurosport le journaliste angevin, pour qui Lyon a assurément réalisé une belle opération au mercato.