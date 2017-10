OL : Plus de public et moins de fric, le choix assumé de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Pour la venue de Metz, les dirigeants lyonnais ont frappé fort en mettant les places à 10 euros, ce qui a eu comme résultat de remplir l’enceinte du Groupama Stadium.

Une expérience pas vraiment rentable au premier abord, car elle ne remplit pas forcément les caisses, et oblige l’OL a maximiser les frais pour accueillir plus de public pas forcément très dépensier. Mais pour les joueurs, les fans de l’OL et les spectateurs occasionnels, c’est une belle façon de remplir l’enceinte, ce dont les dirigeants rhodaniens se félicitent.

« Le stade n’a que vingt mois d’existence. On connaissait les habitudes du public à Gerland, là, c’est autre chose, on apprend, on a écouté les avis. Plusieurs éléments ont joué, le prix du billet, la programmation un dimanche à 15h, la période de vacances scolaires, et le fait que notre équipe marche bien », expliqué ainsi le stadium manager Xavier Pierrot dans Le Progrès. Une opération qui sera renouvelée, totalement ou en partie, contre Everton très prochainement, puis lors de la réception de Montpellier. « Face à Metz, cela nous coûtera légèrement plus cher que face à Guingamp (36 697 spectateurs) et Dijon (33 600). Nous aurons plus de frais, mais on est dans l’étude », confirme ainsi Xavier Pierrot, persuadé que l’OL peut aussi s’y retrouver sur le long terme en créant l’habitude d’aller au stade, et la volonté de s’abonner pour voir aussi les gros matchs.