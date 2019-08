OL : Pierre Ménès tue le débat sur l'expulsion qui a aidé Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

Même si l'Olympique Lyonnais menait déjà au score, et avait clairement pris le dessus sur Monaco, vendredi soir en ouverture du championnat, l'expulsion de Cesc Fabregas suite à une faute sur Léo Dubois et après l'utilisation de la VAR a fait couler de l'encre et provoqué des milliers de réactions sur les réseaux sociaux. A chaque fois que l'OL bénéficie d'une décision arbitrale favorable, les critiques tombent, mais pour Pierre Ménès le carton rouge infligé au joueur espagnol de Monaco ne mérite aucune discussion. Et le consultant de Canal+ de justifier son approbation de la décision arbitrale.

« Alors évidemment, l’expulsion de Fabregas a été déterminante dans le scénario de ce match. Un carton rouge que j’ai d’abord trouvé grotesque. Et puis, après avoir revu dix fois les images, même si c’est involontaire et en fin de course, le milieu espagnol peut gravement blesser Dubois. Donc, voilà le genre de cas où c’est à la libre appréciation de l’arbitre », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès, qui estime donc qu'il est inutile de s'en prendre à Ruddy Buquet, qui en son âme et conscience a estimé que Fabregas méritait de se faire expulser pour son geste. Fin du débat....jusqu'au prochain.