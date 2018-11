OL : Pierre Ménès soutient Bruno Genesio après un derby miteux

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à la victoire de l'Olympique Lyonnais dans le derby contre l'AS Saint-Etienne (1-0), Pierre Ménès a donné un bon point à Bruno Genesio.

Avant d'affronter Manchester City en Ligue des Champions mardi, le club rhodanien a fait le plein de confiance en battant son ennemi juré au Groupama Stadium. Malgré tout, ce succès, qui replace Lyon sur le podium de la L1 en attendant les matchs de Lille et du MHSC dimanche, n'a pas été simple à recueillir. Puisque les Gones ont marqué sur leur seul tir cadré du match, avec une tête de Denayer sur un corner de Memphis. Ce qui signifie donc que l'OL a fait un petit hold-up contre les Verts, qui ont dominé, mais qui sont tombés sur un grand Lopes. Pas forcément rassurant avant la C1, même si Pierre Ménès y voit quand même un bon signe.

« Trois points, c’est ce qui a fait plaisir à Jean-Michel Aulas vendredi soir avec la victoire de l’OL dans le derby, sur une tête de Denayer. Le match n’a pourtant pas été brillant côté lyonnais, surtout en première période pendant laquelle le 3-4-3 n’a absolument pas fonctionné, la faute à un trio offensif qui s’engluait perpétuellement dans l’axe. Bien trop facile à défendre pour des Verts qui ont eu de belles occases, mais se sont heurtés deux fois à un excellent Lopes. Et puis Génésio a fait un bon changement au repos en sortant Fekir pour faire entrer Cornet, qui a écarté le jeu. À partir de là, Lyon a dominé un peu plus les débats. Il n’en demeure pas moins que la victoire rhodanienne est vraiment étriquée et que les Stéphanois peuvent s'en vouloir d'avoir manqué d’ambition offensive dans ce match », a lancé, sur son blog Canal+, le journaliste, qui estime donc que Genesio a une nouvelle fois réalisé un coup gagnant à Lyon, comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises cette saison. Rebelote contre Man City ? Le président Aulas et les supporters ne demandent que ça...