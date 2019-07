OL : Pierre Ménès soupire devant le mercato de Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Dimanche, c’est à la surprise générale que l’Olympique Lyonnais s’est imposé devant Arsenal à l’Emirates Stadium.

Et pour cause, l’équipe de Sylvinho a été outrageusement dominée par celle d’Unai Emery, notamment en première mi-temps, où Anthony Lopes a réalisé de nombreux arrêts. Le second acte a été plus rassurant avec les entrées de Dembélé, Aouar ou encore Andersen, mais la prestation globale a mis en exergue les difficultés lyonnaises dans le jeu et sur le plan défensif. Un ensemble qui pousse Pierre Ménès à s’inquiéter… et à réclamer encore des renforts à Jean-Michel Aulas au mercato.

« Il y a juste Thiago Mendes qui émerge. Il manque de tout (à Lyon) à part un gardien ! » s’est ainsi exprimé le consultant du Canal Football Club sur son compte Twitter, dénonçant clairement les limites de l’effectif lyonnais. Reste qu’après avoir été très actif en juin et début juillet, l’Olympique Lyonnais a l’intention de temporiser au mercato. Avec tout au plus une arrivée, celle d’un milieu de terrain au profil relayeur afin de combler numériquement le départ de Nabil Fekir, transféré il y a plus d’une semaine au Bétis Séville moyennant 20 ME hors bonus.