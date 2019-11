OL : Pierre Ménès proche du fan club de Memphis

Dans : OL.

Sous les ordres de Sylvinho, l’Olympique Lyonnais avait connu un début de saison très compliqué. Mais avec Rudi Garcia, les Gones sortent peu à peu la tête de l’eau.

Après douze journées de Ligue 1, le club rhodanien est revenu au milieu de tableau de la Ligue 1… à trois petites unités du podium et du FC Nantes. Qui aurait pu croire cela il y a encore quelques semaines, après la cuisante défaite dans le derby du côté de Saint-Etienne (0-1) ? Pas grand-monde peut-être. Mais pour l’instant, la greffe Garcia prend. Outre la défaite à Benfica en Ligue des Champions, l’OL reste invaincu en championnat sous ses ordres. Mieux encore, Lyon a pris sept points sur neuf possibles lors des trois derniers matchs. Une vraie allure d'Européen. Pour arriver à cela, l’ancien coach de l’OM a notamment pu compter sur le talent de Memphis Depay. Ce que Pierre Ménès ne contredit pas.

« Memphis a fait du Depay. On sait que Memphis Depay est capable de faire de bonnes choses. Ce n’est pas un monstre de régularité, mais quand il joue avec ce niveau de détermination, ça peut être un très grand joueur. Et puis on retrouve l’ADN de Lyon. C’est-à-dire une équipe qui prend des buts, mais une équipe qui en marque aussi », a constaté, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste, qui estime donc que l’OL est en train de retomber dans son train-train lyonnais, comme à l’époque de Bruno Genesio en définitive.