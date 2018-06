OL : Pierre Ménès prédit à Fekir un Mondial plein de surprises

Dans : OL, Equipe de France.

Remplaçant contre les Etats-Unis (1-1) à Lyon samedi soir, Nabil Fekir a réalisé une entrée en jeu très convaincante.

En soutien d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, le meneur de jeu rhodanien a même été proche de marquer un magnifique coup-franc qui aurait permis aux Bleus de l’emporter en fin de match. Déjà excellent contre l’Irlande lors du premier match amical, Nabil Fekir a marqué des points. Et cela pourrait lui permettre d’avoir un rôle prépondérant à jouer durant la Coupe du monde selon Pierre Ménès.

« Remplaçant au coup d’envoi, Nabil Fekir montré plus d’envie qu’un joueur comme Mbappé et a été plus dangereux que lui. On ne sait jamais à l’avance comment va se dérouler un tournoi et le (toujours) Lyonnais pourrait vite devenir mieux qu’un remplaçant » a expliqué Pierre Ménès, totalement convaincu par les performances du joueur rhodanien sous la tunique tricolore en ce début du mois de juin. S’il ne devrait pas débuter contre l’Australie samedi midi, il pourrait être bien utile à Didier Deschamps pour la suite des événements, notamment en cas de contre-performance lors du premier match. Ce que personne ne souhaite, évidemment…