OL : Pierre Ménès refuse d'enterrer l'OL aussi vite !

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a abandonné trois points dans la course au podium en s’inclinant face à Rennes au Groupama Stadium. Une très mauvaise opération puisque Monaco a ramené trois points de son déplacement à Angers tandis que l’OM a tout de même grappillé un point à Saint-Etienne. La marge d’erreur se réduit donc pour Lyon… Néanmoins, Pierre Ménès refuse d’enterrer l’équipe de Bruno Genesio. Selon le journaliste de Canal Plus, la course pour le podium risque de nous réserver encore bien des surprises.

« Au classement, les Lyonnais sont désormais à 4 points de Marseille et 5 de Monaco. Ils vont avoir de moins en moins le droit à l’erreur. On s’aperçoit que l’OL laisse beaucoup trop de points au Groupama Stadium et se retrouve systématiquement en difficulté face aux équipes qui évoluent avec un bloc bas. La situation s’obscurcit pour Lyon mais on va se garder de tirer des enseignements trop définitifs. D’abord, il reste encore 39 points à prendre pour tout le monde. Et puis, cette course au podium nous a déjà réservé beaucoup de rebondissements ces dernières semaines » a lâché Pierre Ménès sur son blog, qui refuse de vendre la peau de l’OL avant qu’il ne soit complètement mort…