OL : Pierre Ménès fait un bilan terrible sur Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Les spectateurs du Groupama Stadium, et les supporters de l'OL abonnés à Canal+, ont eu bien du courage en regardant le match Lyon-Bordeaux samedi après-midi. Et le point du nul est plutôt flatteur pour l'équipe de Bruno Genesio. Revenant sur cette bouillie de football, Pierre Ménès estime, sur son blog, que cela confirme que l'Olympique Lyonnais n'a pas réellement de fond de jeu et que tout se joue encore une fois sur un exploit individuel. Le consultant de C+ n'est pas tendre avec l'OL, mais difficile tout de même de lui donner tort sur ce coup-là.

Car son analyse est réaliste. « Ce n’est pas la première fois que je le dis, mais cette équipe lyonnaise version 2018-2019 est parfois très inquiétante, à l’image de cette première mi-temps apocalyptique à tous les niveaux. Erreurs techniques à la pelle, manque d’agressivité, niveau de jeu proche du néant… Malgré ça, Lyon avait réussi le plus dur en ouvrant la marque juste avant la pause et contre le cours du jeu, Aouar reprenant du plat du pied un centre de Fekir, qui effectuait son retour après sa blessure à la cheville. A la reprise, ce sont les Bordelais qui ont pris les choses en main en se créant les meilleures occasions. Ils ont logiquement égalisé sur une belle volée signée Cornelius. Les hommes de Génésio ont bien tenté de réagir pour tenter d’arracher la victoire dans les dix dernières minutes, mais de manière trop désordonnée pour tromper des Girondins solides derrière. Une fois de plus, l’OL n’a montré aucun fond de jeu et se repose uniquement sur ses individualités pour faire la différence. Pas rassurant du tout avant de jouer Hoffenheim en Ligue des Champions », constate Pierre Ménès, qui s'inquiète pour l'avenir européen de l'Olympique Lyonnais.