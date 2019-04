Dans : OL, Ligue 1.

Présent vendredi soir à Evreux pour un match de basket, Pierre Ménès n'a pas suivi en direct le match diffusé par Canal+ entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais, lequel s'est terminé par une nouvelle défaite de l'OL. Mais après avoir vu le match en replay, Pierre Ménès ne cache pas sa désolation devant le niveau de jeu montré par Lyon qui vise une place en Ligue des champions à la fin de la saison. Et si certains s'acharnent à faire porter à Bruno Genesio la seule responsabilité de la situation actuelle, le consultant de la chaîne cryptée estime lui que le faillite est générale et que personne ne doit échapper aux critiques.

« En train de visionner Nantes-OL . Quel gâchis de voir une équipe aussi talentueuse nous servir une bouillie de foot (...) Vous ne faites qu’accabler Genesio en dédouanant Aulas et les joueurs . Pas bien constructif non plus. Et Aulas et les joueurs ? Et aucun engagement personnel aussi », constate Pierre Ménès, guère optimiste pour la fin du championnat de l'Olympique Lyonnais suite au visage montré à la Beaujoire. C'est une évidence, l'OL va mal et Pierre Ménès ne peut pas réellement voir du positif dans ces trois défaites consécutives qui ne doivent rien au hasard ou à la malchance.