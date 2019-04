OL : Pierre Ménès donne rdv à Aulas après la fin du fusible Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l'avait confié plusieurs fois, il s'étonnait de la manière dont Bruno Genesio était considéré comme le seul responsable de l'énorme coup de moins bien de l'Olympique Lyonnais. Pour le consultant de Canal+, Jean-Michel Aulas et les joueurs de l'OL étaient largement fautifs et forcément après l'annonce par Bruno Genesio qu'il quittait Lyon en fin de saison, Pierre Ménès est remonté au créneau. Car désormais l'entraîneur de Lyon ne pourra pas être le seul accusé si l'Olympique Lyonnais connaît des résultats négatifs.

« Maintenant plus de fusible plus de pare-feu. Tout le monde va être face à ses responsabilités », prévient, sur Twitter, Pierre Ménès, qui attend avec impatience la suite des événements du côté de l'Olympique Lyonnais. Et c'est clair, il n'est désormais pas le seul à se demander si Jean-Michel Aulas n'a pas perdu la main il y a deux semaines à l'occasion de sa désormais fameuse conférence de presse post OL-Rennes.