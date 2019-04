OL : Pierre Ménès dézingue tout ce qui bouge à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Deux gifles en quelques jours, l'Olympique Lyonnais a le vertige ce samedi soir après la déroute contre Dijon, qui était dans une sale série et pointait à la dernière place de Ligue 1 avant de venir au Groupama Stadium. Pour Pierre Ménès, il est difficile de désigner un seul coupable dans cette incroyable gâchis de l'OL, et le consultant de Canal+ a mis tout le monde dans le même sac à l'heure d'analyser cette énorme désillusion pour l'Olympique Lyonnais dans un match à enjeu pour deux formations.

Et via Twitter, Pierre Ménès a dit ce qu'il avait sur le coeur. « Comportement honteux des joueurs de l’OL. 0 envie 0 combativité. La réaction du public est terrible. Ce match Lyon l’a perdu mardi avec la situation ubuesque à la tête du club. Pour être très clair Genesio est évidemment responsable de cette déroute. Et c’est vrai que ça commence à faire beaucoup », a lancé un Pierre Ménès, qui ne voit pas comment Jean-Michel Aulas va pouvoir rester les bras croisés en assistant à cette débandade de l'Olympique Lyonnais.