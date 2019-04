OL : Pierre Ménès balance les joueurs qui s'en foutent

Dans : OL, Ligue 1.

Alors que l'Olympique Lyonnais a encore un podium à conserver en Ligue 1, les responsables de la récente déroute sont pointés du doigt.

Il y a une semaine encore, le club rhodanien se prenait à rêver de grandeur, entre une finale de Coupe de France à jouer contre le PSG et une deuxième place en L1, directement qualificative pour la Ligue des Champions, à aller chercher. Oui, mais voilà, le football n'est pas un long fleuve tranquille. Et en l'espace de quatre jours, l'OL a tout perdu ou presque, contre Rennes (2-3) puis face à Dijon (1-3), tout cela devant un Groupama Stadium frondeur. À qui la faute pour cet énorme couac ? À tout le monde ou presque, si l'on suit les dires de Pierre Ménès.

« Tout le monde est responsable à l'OL. Jean-Michel Aulas car il a géré le dossier Genesio n'importe comment. Et franchement, si tu as un minimum de caractère et que tu es à la place de Genesio mardi, tu lui serres la main et tu dis 'salut, démerde-toi avec ton club'. Genesio parce qu'il n'arrive pas à gérer cette équipe. Les joueurs, car trop de joueurs s'en foutent sur le terrain. Certains ont énormément de talent, comme Ndombele ou Aouar. Ils sont jeunes, mais n'ont pas l'attitude qui convient dans un club de ce niveau-là. Et puis le public, qui a insinué le doute dans le club avec son perpétuel Genesio-bashing », balance, sur le CFC, le journaliste, qui promet donc une fin de saison tendue du côté de l'OL, surtout que Bruno Genesio semble sur le départ...