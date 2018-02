Dans : OL, Ligue 1.

Avec des si on pouvait refaire l'histoire du football, mais dans un constat probablement déjà fait du côté de l'Olympique Lyonnais Pierre Ménès fait remarquer ce lundi que l'OL a déjà lâché trop stupidement des points cette saison pour espérer tenir la dragée haute à l'AS Monaco et à l'Olympique de Marseille. Rappelant que Lyon avait encore une fois fauté à Lille, le consultant de Canal+ rappelle que le gâchis de l'Olympique Lyonnais est monstrueux.

« A l'issue de cette 26ème journée, Lyon compte désormais six et sept points de retard sur Marseille et Monaco. La faute notamment à une seconde période beaucoup trop dilettante des Lyonnais à Lille. Ils avaient pourtant fait le break avant le repos grâce à deux buts de Traoré (...) À la pause, Lyon semblait hors de portée des locaux, alors même que Marcelo, Aouar et Fekir étaient sur le banc. Et puis nous avons assisté à un changement tout relatif de décor en seconde période. Les Lillois sont revenus au score sur un but de Pépé bien servi par Araujo, qui a ensuite lui-même égalisé d'une frappe de loin. Les Lyonnais auraient tout de même mérité de l'emporter au regard des deux poteaux trouvés par Mariano. Mais le souci, c'est que Lyon a perdu neuf points cette année en menant 2-0. C’est évidemment un grave problème à ce niveau-là puisqu'ils pourraient, à l'heure actuelle, occuper la deuxième place du classement avec deux points d'avance... Les Lyonnais manquent de rigueur et sont incapables de s'adapter et de réussir les transitions entre situations défensives et offensives. Aujourd'hui, ils sont clairement distancés », constate Pierre Ménès, qui n'est plus réellement convaincu que l'OL fait un candidat encore sérieux à une place sur le podium compte tenu du tempo infernal de l'ASM et de l'OM.