OL : Pierre Ménès a du mal à s'enflammer devant ce « triste » OL

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche après-midi, l’OL s’est imposé face à Caen au Groupama Stadium. Mais que la victoire rhodanienne fût longue à se dessiner. Effectivement, les hommes de Bruno Genesio ont eu toutes les peines du monde à l’emporter pour enfin renouer avec le succès en Ligue 1. Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur ce succès étriqué de l’OL. Un « triste » Lyon-Caen où les Gones ont galéré, en l’absence de Nabil Fekir, selon le journaliste de Canal Plus.

« Dimanche, on a eu droit à un triste Lyon-Caen. Alors OK, les Gones n’avaient pas gagné depuis un moment en championnat et jouaient sans Fekir. Mais la première mi-temps a été absolument sinistre. Après le repos, il y a eu quelques occasions mais rien de transcendant. Et puis sur un débordement et un centre doublement contré de Mendy, Traoré a marqué le seul but du match. Étriqué mais précieux, ce succès permet aux Lyonnais de rester à 5 points de l’OM avant d’aller au Vélodrome dimanche prochain pour ce qui sera une sorte de finale. En cas de défaite, l’OL se retrouverait à 8 points et serait éliminé de la course au podium » a expliqué Pierre Ménès, pas du tout emballé par la prestation rhodanienne. Assurément, il faudra montrer un visage différent face à l’OM au Stade Vélodrome pour l’emporter…