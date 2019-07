OL : Pep Genesio en Chine, ce n'est pas une honte

Dans : OL, Foot Mondial.

On l'a appris ce mercredi, libre depuis son départ de l'Olympique Lyonnais, et après avoir été à deux doigts de signer à Newcastle, Bruno Genesio a signé avec le club chinois du Beijing Sinobo Guoan, actuel 3e du championnat. Forcément, certains sont immédiatement tombés sur le dos de l'ancien entraîneur de l'OL, histoire de faire remarquer qu'il avait été obligé de partir d'Europe pour retrouver un club. Mais cette critique a fait bondir Hervé Penot, lequel tient à fustiger ceux qui font du Vieux Continent le seul endroit du monde où le football est joué à haut niveau.

Et le journaliste de L'Equipe de valider le choix de Bruno Genesio. « Très bon choix pour Genesio dans une période où peu de postes sont libres. C'est important de continuer son métier dans un pays qui s’ouvre de plus en plus au foot. Je sais que certains esprits étriqués pensent que le foot, c’est seulement l’Europe. Il est temps d’ouvrir les yeux. Le monde est vaste (...) Je m’aperçois donc que chez les anti Genesio primaires, beaucoup ont un esprit très étriqué. Je vous conseille de vous ouvrir sur le monde. La France est un beau pays, l’Europe un beau continent mais vivre et travailler en Asie ou en Afrique, c’est bien aussi », fait remarquer, à juste titre, Hervé Penot. Ceux qui ne voient que par le petit bout de la lorgnette pourraient bientôt le regretter, et ce n'est pas Pep Genesio qui dira le contraire.