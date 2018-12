OL : Penalty ou pas, Aulas a semé le doute à la Ligue

Dans : OL, Ligue 1.

En cette fin d’année, l’Olympique Lyonnais va bien, et même beaucoup mieux, sur le plan sportif.

De retour sur le podium, qualifié en Ligue des Champions, le club rhodanien semble monter en puissance et espère un décollage en deuxième partie de saison. Malgré cela, Jean-Michel Aulas s’offre une polémique avec ce désormais fameux carton jaune sorti à Nabil Fékir pour simulation face à Montpellier, alors que tout l’OL réclamait un pénalty pour un accrochage de Benjamin Lecomte. Le président lyonnais est furieux depuis une semaine à ce sujet, et ne manque pas de le faire savoir.

Ce jeudi, la commission de discipline statuait sur ce carton jaune à l’encontre du capitaine lyonnais, et la décision était forcément très attendue. Et le champion du monde tricolore a vu son jaune pour simulation être confirmé, à la grande colère de Jean-Michel Aulas. Selon L’Equipe, le débat a pourtant bien existé entre les différents juges présents, certains estimant que le pénalty existait, mais le corps arbitral a été soutenu par la majorité des membres de la commission. Le verdict n’a pas été chamboulé, faute d’avoir pu prouver une « erreur manifeste » de la part de l’arbitre, s’est justifié la commission de discipline. Un jugement qui évite également un dangereux précédent, qui remettrait en cause les décisions liées à la VAR, qui sont elles aussi sujettes à interprétation forcément, parfois simplement en fonction des angles de caméra.