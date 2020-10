OL : Payet n’a pas de « couilles », Rudi Garcia se venge !

Dans : OL.

Dans un documentaire sur les entraîneurs, Rudi Garcia est revenu sur les critiques émises par Rudi Garcia après qu'il soit parti de l'Olympique de Marseille pour l'OL.

La vengeance est un plat qui se mange froid et Rudi Garcia le sais très bien. Quelques mois après son départ de l’OM pour l’OL, il y a presque un an, l’entraîneur lyonnais avait été la cible d’une attaque verbale signée Dimitri Payet, lequel avait vertement critiqué et s'était moqué de son ancien coach avant le match entre les deux clubs. Mardi soir, dans un documentaire sur le métier d’entraîneur et ses servitudes, diffusé par la chaîne L'Equipe, Rudi Garcia a été interrogé sur les propos acides de Dimitri Payet à son encontre. Et le technicien de l’Olympique Lyonnais n’a pas fait dans la langue de bois en estimant que le joueur marseillais avait surtout prouvé sa lâcheté en lui plantant ainsi un coup de couteau dans le dos.

Rudi Garcia a été très clair, il trouve que Dimitri Payet est un pleutre, et qu’il aurait été plus courageux et honnête de venir lui dire lorsqu’il était sur le banc de l’Olympique de Marseille et pas après. « Les critiques ? Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur n'a pas de couilles. Il faut venir dire les choses en face quand c'est le moment de le dire. Moi, quand parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, on a échangé. Celui qui ne dit rien, c'est que c'est un sournois et que ce n'est pas un mec franc du collier, a lancé le coach de l’Olympique Lyonnais, avant de tout de même tempérer très légèrement son tacle à la gorge. On a le droit aussi de se tromper sur les gens, évidemment. »