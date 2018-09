OL : Pas le choix, Lyon ira défier le PSG pour gagner !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Samedi soir, l'Olympique Lyonnais a piétiné en concédant le match nul sur sa pelouse face au FC Nantes (1-1).

Et sans un Anthony Lopes des grands soirs, l’équipe de Bruno Genesio aurait pu s’incliner. Après la rencontre, l’international portugais a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme, expliquant que l’OL était proche de la catastrophe face aux Canaris. Maintenant pas le choix, il va falloir ramener quelque chose du périlleux déplacement qui se présente au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain, dimanche prochain.

« Notre entame n’est pas bonne. On ne fait pas un bon match. On peut limite perdre ce match. Il faut vite regarder vers l’avant et transformer ce que l’on a mal fait en positif. L’attitude, l’engagement, le jeu… ce n’était pas une soirée pour nous. On aurait pu reprendre la deuxième place mais on ne l’a pas fait. Maintenant, il faudra aller chercher des points à Paris et surtout faire un résultat contre le Shakhtar, mardi » a confié un Anthony Lopes embêté de ce résultat, car conscient qu’il oblige l’OL à ramener des points du Parc des Princes pour ne pas se faire distancer par la concurrence…