OL : Pas de pitié pour Aouar, un autre consultant attaque

Dans : OL, Ligue 1.

Vendredi soir, c’est assez logiquement que l’Olympique Lyonnais s’est incliné sur la pelouse du Stade de Reims. Leader technique de l’équipe de Bruno Genesio en l’absence de Nabil Fekir, Houssem Aouar a notamment raté son match. Crédité d’un petit 3/10 par L’Equipe, le meneur de jeu de l’OL a été la cible des critiques après sa contre-performance. Consultant pour le site Olympique et Lyonnais, l’ancien gardien des Gones Nicolas Puydebois a également critiqué le match du jeune Houssem Aouar.

« On le savait peu à l’aise dans ce 4-3-3 et on l’a vérifié ce vendredi soir. Pas dans son assiette dans cette rencontre, il a traversé ce match sans pouvoir laisser s’exprimer ses qualités. Normalement dépositaire du jeu, en l’absence de Nabil Fekir, l’animation lyonnaise a pâti de sa mauvaise performance du soir » a-t-il confié avant de critiquer l’ensemble des joueurs de l’OL. « De par ses changements, l’entraîneur lyonnais a tenté de modifier ses plans en repassant en 4-2-3-1. Malheureusement, les attaquants de l’OL trop à plat et sur la même ligne n’ont pas apporté ni la profondeur espérée ni les solutions entre les lignes adverses pour déséquilibrer le bloc défensif rémois ». Autant dire que Lyon a déçu de nombreux observateurs face à Reims. Une réaction sera impérative lors de la prochaine journée. Pour les hommes de Bruno Genesio, ce sera face vendredi soir au Groupama Stadium contre Strasbourg.