OL : Pas de finale, Aulas ne prolonge pas Genesio !

Dans : OL, Ligue 1.

Juste après le coup de sifflet finale de la demi-finale de Coupe de France, les yeux étaient tournés vers Jean-Michel Aulas, et l’annonce très attendue au sujet de l’avenir de Bruno Genesio. Le président de l'Olympique Lyonnais a pris la parole pour annoncer qu'il ne prolongeait pas son entraineur en raison de l'élimination par Rennes ce mardi soir. Une décision que le dirigeant rhodanien a justifié dans la foulée de cette rencontre.

« Je trouve désolant sur le mode de fonctionnement de la presse de dire tout ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit était faux. Tout a été dit sans savoir, et cela a été un pêché d’orgueil malsain de la part de la presse. Les supporters vous écoutent ou vous croient, alors qu’on a fait un travail minutieux de l’analyse, pour savoir ce qui est le mieux pour l’institution. Nous avions convenu avec Bruno que si nous allions en finale de la Coupe de France et que nous étions sur le podium, il y aurait une prolongation de contrat de deux ans. J’étais heureux de proposer cela avec Bruno. Le deal que nous avions conclu ne tient plus. C'est dur pour Bruno. C’est lui le plus malheureux, il a eu de bonnes performances mais il n’y aura pas de reconduction d’ici la fin de la saison. On verra en fin de saison. Les choses ne se sont pas passés comme on l'espérait », a prévenu le président lyonnais, qui remet donc tout en cause avec cette élimination, mais ne retient pas son entraineur dans les prochaines semaines.