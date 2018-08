OL : Partir ou pas ? Marcelo a pris sa décision, il l'officialise

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Contacté depuis plusieurs semaines par West Ham, Marcelo est toujours à l'Olympique Lyonnais alors que le mercato anglais s'achève dans un peu plus de 24 heures. Mais le suspense est désormais terminé, puisque le défenseur brésilien a annoncé en marge du match Chelsea-OL qu'il avait finalement décidé de rester à Lyon où il devrait prolonger rapidement son contrat. Un choix que Marcelo a fait en concertation avec sa famille, laquelle se plait énormément dans la capitale des Gaules.

Le Brésilien, arrivé l'été dernier de Besiktas, continue donc sa route à l'Olympique Lyonnais, même si un concurrent à son poste devrait arriver d'ici la fin du mercato. « Oui, je vais rester. Pour moi et ma famille, je pense que c’est mieux. Je suis dans un contexte très positif à l’OL et je veux continuer à y accomplir mon travail », précise, dans Le Progrès, Marcelo qui dès cette semaine devrait prolonger son contrat avec le club rhodanien contre une revalorisation salariale. Actuellement, le défenseur brésilien est lié jusqu'en 2020 avec le club de Jean-Michel Aulas et pourrait se voir proposer un an de plus par l'Olympique Lyonnais.