OL : Partir de Lyon et jouer, Martins Pereira n’a pas hésité

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

Prêté par son club formateur à Bourg-Péronnas ce vendredi, Christopher Martins-Pereira fait l’objet d’un changement de club surprise. Une réponse à une vraie demande de la part du club bressan, qui a perdu un milieu de terrain sur blessure et voulait un joueur pour compenser. L’arrivée du jeune lyonnais tombe donc à pic, mais c’est également le cas pour l’international luxembourgeois, qui n’avait pas eu grand chose à se mettre sous la dent depuis le début de la saison. Une titularisation face à Guingamp puis une entrée en jeu face au PSG, et c’en était tout pour un total de 69 minutes de temps de jeu, dans la foulée de son gros match avec le Luxembourg contre l’équipe de France. Autant dire que le jeune milieu de terrain avait des fourmis dans les jambes et compte bien profiter de son passage en Ligue 2.

« C’est motivant ! Quand on m’a donné des responsabilités en sélection, j’ai su les assumer sur le terrain. J’ai hâte de débuter en Ligue 2. Ce projet me permettra de grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. Je n’ai pas hésité quand l’opportunité de Bourg s’est présentée. J’ai besoin de jouer tous les week-ends au niveau professionnel », a confié au Progrès Christopher Martins Pereira, qui avait déjà failli rejoindre Bourg l’été dernier, mais avait vu l’OL s’opposer à cette possibilité. Cette fois-ci, Lyon a laissé filer son milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison.