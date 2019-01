OL : Paris au tapis contre l'OL, ce consultant en rêve !

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Dimanche après-midi, l’OL a assuré l’essentiel en s’imposant sans briller sur la pelouse d’Amiens (0-1) lors de la 22e journée.

Le week-end prochain, une toute autre affiche attend l’actuel 3e du championnat puisqu’il sera question de la réception du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Toujours invaincus en championnat, les hommes de Thomas Tuchel auront fort à faire pour préserver leur invincibilité face à une équipe qui réussit bien face aux gros cette saison. Interrogé par le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois estime par ailleurs que s’il y a bien une équipe capable de faire tomber le PSG cette année en France, c’est bien l’OL.

« Battre le PSG, l’OL en est capable. Les Lyonnais l’ont déjà prouvé à domicile lors des saisons précédentes. Ils ont aussi montré face aux grosses équipes, comme contre Manchester City, qu’ils étaient en mesure de faire de très bons résultats. A eux de le confirmer et de faire un bon match de gala face au PSG. C’est une bonne rencontre à jouer, ils ont tout à gagner. Qu’ils se fassent plaisir et qu’ils nous fassent plaisir » a expliqué l’ancien gardien des Gones, qui espère comme l’ensemble des fans de l’OL que l’équipe de Bruno Genesio sera en mesure de réitérer sa performance héroïque de Manchester City pour faire tomber Paris. Et conforter ainsi sa place sur le podium…