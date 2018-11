OL : Paranoïa and co, Bernard Lacombe lâche ses vérités sur Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

C'est un grand classique de la Ligue 1 qui ouvrira ce samedi de Ligue 1 puisque l'Olympique Lyonnais recevra les Girondins de Bordeaux. Un match spécial pour Bernard Lacombe, le conseiller de Jean-Michel Aulas, qui a joué pour les deux clubs. Et c'est l'occasion pour l'ancien buteur de parler, dans Le Parisien, de son club de coeur, l'OL, et surtout de la situation toujours très instable de Bruno Genesio. Bernard Lacombe, qui a été coach de Lyon, avoue que ce poste est à hauts risques et qu'il peut facilement faire craquer le plus solide des hommes.

Pour ce proche de Jean-Michel, il est regrettable que Bruno Genesio soit seul à porter le chapeau quand un résultats de l'Olympique Lyonnais n'est pas bon. « L'OL a eu du mal contre Angers ?Ah bah, comme d’habitude, c’est de la faute à Bruno… Je salue son travail à l’OL depuis son arrivée. On est beaucoup à apprécier son travail et il le sait. De toute façon, quand vous êtes entraîneur, vous êtes responsable d’un jeu qui est joué par les autres (...) J’ai vécu des moments compliqués comme entraîneur. On passe d’un sentiment d’euphorie extraordinaire à des instants où on se retrouve seul. Ou du moins on se sent seul. C’est très facile pour un entraîneur de tomber dans la paranoïa. Comme entraîneur, vous êtes toujours en train de vous remettre en cause alors que certains ne se remettent pas du tout en cause. Quand je dis certains, je parle des joueurs. Ils doivent s’investir plus. Si je parle de Memphis ? Non, non. Je ne veux pas faire de fixation sur tel ou tel cas. Je donne mon ressenti à partir de mon expérience comme joueur et dirigeant. Ne m’entraînez pas sur un terrain où je ne veux pas aller… (Rires.) », confié, dans le quotidien francilien, un Bernard Lacombe droit dans ses bottes et qui ne lâchera pas Bruno Genesio malgré les critiques incessantes.