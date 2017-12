OL : « du panache », « un truc en plus », l’OL emballe un journaliste de L’Equipe

Dans : OL, Ligue 1, Monaco, OM, PSG.

Après la 16e journée de Ligue 1, l'OL et l'AS Monaco ont fait la belle affaire en reprenant trois points au PSG, mais surtout en repassant devant l'OM au profit du nul concédé par Marseille à Montpellier. Spectateur attentif de ce week-end de Ligue 1, Régis Testelin avoue dans son édito pour L'Equipe qu'il a vraiment apprécié le jeu et le style de l'Olympique Lyonnais, et ce n'est pas la première fois de la saison.

« L’ASM danse sur un fil, et son mérite est de ne pas en tomber, mais un jour, quand les anciens seront au bout de l'histoire, et leur coach avec eux, ça ne passera plus. En attendant, le jeu et la confiance s'effritent. Face à Montpellier, l'OM n'a pas fait mieux que Paris, Lyon et Monaco, il a même failli faire pire et n'a surtout rien montré (...) Et puis il y a l'OL, son inconstance et sa jeunesse, aperçus ici là, et notamment contre Lille, mercredi, mais son équilibre et sa défense aussi, et son enthousiasme surtout. Des trois deuxièmes, Lyon a fait la meilleure impression ce week-end, à Caen, dans le meilleur match de ce dimanche, ce n'est qu'un instantané mais ce n'est pas la première fois. Le vainqueur de la 16e journée c'est lui, avec un truc en plus, quelque chose entre le panache et le piquant et l'envie d'ouvrir le jeu », écrit Régis Testelin, qui s'est régalé du spectacle proposé par l'Olympique Lyonnais version 2017-2018.