OL ou OM dauphin du PSG ? Le choix de Duluc va surprendre

L'Olympique de Marseille a raté une belle occasion de passer seul à la seconde place du classement de Ligue 1 en se contentant d'un nul contre Monaco, alors que l'OL avait chuté à Bordeaux. Mais pour Vincent Duluc, l'OM devrait logiquement finir devant l'Olympique Lyonnais en fin de saison et s'approprier le ticket automatique pour la Ligue des champions. Très proche de l'OL, le journaliste de L'Equipe a dévoilé les raisons de son choix.

« Si on ne regarde que les scores de l’OM contre les gros, on va dire que non il va manquer quelque chose. Mais si on a un peu de mémoire, qu’on a regardé le matches et qu’on se souvient du contenu, on se dira que quand l’OM perd à Lyon la meilleure équipe des deux c’était Marseille, que dimanche soir contre Monaco je ne suis pas sur que l’OM n’était pas meilleur que Monaco et contre le PSG ils avaient plutôt été biens. L’OM est une équipe solide, qui n’a pas de trou, qui n’a pas de poste faible, il ne leur manque rien, même si évidemment on va parler d’un avant-centre de plus grande stature. Mais oui ils peuvent être deuxièmes, car Lyon est jeune et va être irrégulier, et Monaco a des trous et il manque du monde, on ne sait pas comment va se finir le mercato. Moi j’ai confiance en l’OM », a confié Vincent Duluc, qui reste très objectif dans son choix.