OL : Opération Memphis au mercato, Lyon n'a pas le choix !

Dans : OL.

Auteur d'un doublé à l'occasion de la victoire de Lyon vendredi soir à Nîmes, Memphis Depay a démontré que cette saison il fallait vraiment compter sur lui. Mais l'avenir de l'attaquant néerlandais de l'OL peut inquiéter alors que le mercato d'hiver approche.

C’est une évidence, il y a un OL avec et un OL sans Memphis Depay. Et on l’a encore vu aux Costières, même si le scénario du match a forcément facilité les choses pour l’équipe de Rudi Garcia. L’international néerlandais a mené l’Olympique Lyonnais à la victoire et son retour en forme juste avant la réception de Leipzig en Ligue des champions redonne de l’espoir aux supporters rhodaniens. Reste que l’avenir de Memphis Depay à l’OL est flou, le joueur ne masquant pas ses hautes ambitions, tandis que Jean-Michel Aulas répète qu’il souhaite prolonger celui qui est sous contrat jusqu’en 2021.

Pour Ludovic Obraniak, il est évident que le patron de Lyon doit tout faire pour conserver son attaquant vedette sous peine de devoir revoir ses ambitions à la baisse. « Memphis Depay, c’est le capitaine, le meneur, le taulier, et on sent que ce Lyon-là devra muter en club nettement plus solaire (sic) pour garder ce joueur fantastique. S’il reste à ce niveau-là, il va partir. Et si l’Olympique Lyonnais veut continuer à grandir, alors il se doit de construite autour de ce joueur-là. Est-ce que Lyon a les moyens financiers de le garder ? Oui je le pense. Est-ce qu’ils ont l’envie de le garder ? Je ne sais pas, mais en tout cas ça serait une bonne pioche qu’il reste à l’OL », a confié le consultant de RMC. Il est vrai qu’en l’absence de Memphis Depay l’Olympique Lyonnais a été nettement moins efficace. Une impression à confirmer la semaine prochaine en Ligue des champions dans un match qui vaudra un paquet d’or.