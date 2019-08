OL : On se calme, Dembélé est INTRANSFERABLE !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

C'est la grosse inquiétude des supporters de l'Olympique Lyonnais jusqu'à jeudi soir, que va-t-il advenir de Moussa Dembélé dont il se dit qu'il pourrait faire l'objet d'une offre colossale de Manchester United. Les Mancuniens auraient fait de l'ancien attaquant du Celtic leur cible numéro dans cette toute fin de mercato, le club de Premier League étant prêt à lâcher un énorme chèque pour recruter l'international Espoirs français de l'OL. Mais ce mardi, Jean-Michel Aulas a rassuré tout le monde, Moussa Dembélé ne partira pas.

Pour le président de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant sera bien là tout au long de la saison 2019-2020, c'est un engagement qu'il a pris avec Juninho et Sylvinho. « Il n'y a aucune espèce d'incertitude. Nous n'avons prévu que cette organisation et Moussa Dembélé n'est pas lui-même, à ma connaissance, demandeur. En tout cas, quelles que soient les offres potentielles s'il y en a, et moi je n'en ai pas eu directement, Moussa sera avec nous pour toute cette saison au moins. Il fait partie du plan de réussite et de croissance de l'OL. Juninho et Sylvinho comptent dessus et il sera présent toute la saison », a très clairement annoncé, sur RMC, Jean-Michel Aulas, qui ne laisse pas la porte ouverte aux discussions sur ce sujet. On peut donc croire que c'est vrai.