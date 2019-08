OL : On s’acharne contre son coéquipier, Denayer ne l’accepte pas

Dans : OL, Ligue 1.

Impressionnant lors des deux premières journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est montré beaucoup plus fébrile à Montpellier (1-0) mardi.

Cette fois, le bloc équipe voulu par l’entraîneur Sylvinho n’a pas existé, exposant la charnière aux vagues héraultaises et à l’activité des attaquants Gaëtan Laborde et Andy Delort. C’en était trop pour le défenseur central Joachim Andersen, battu dans de nombreux duels et à l’origine du penalty concédé. C’est pourquoi le Danois se retrouve déjà pointé du doigt, notamment pendant la conférence de presse de Jason Denayer qui l’a défendu.

« Personnellement, je ne pense pas qu'il soit vraiment en difficulté, a réagi le capitaine de l’OL. Il y a des choses qui arrivent dans le football, il y a eu un penalty lors du dernier match. Les deux joueurs s'accrochent, l'arbitre a regardé la vidéo et a jugé que c'était plus en faveur de l'attaquant. Mais c'est un joueur très mature et qui prend beaucoup de responsabilités donc je pense que ça va aller pour lui. » Face à Bordeaux samedi, l’ancien joueur de la Sampdoria sera sûrement le Lyonnais le plus observé…