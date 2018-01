OL-OM : Nabil Fekir vaut moins que Florian Thauvin au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, OM.

Le football est désormais un sport étudié à la loupe par des statisticiens, des économistes, des scientifiques. Et c'est dans ce cadre, et ces limites, que l'Observateur du football donne une valeur très précise aux meilleurs joueurs européens. Si l'Olympique Lyonnais n'a aucun joueur actuel dans la liste des footballeurs qui valent plus de 100ME, Jean-Michel Aulas peut se réjouir de savoir que Samuel Umtiti est dans ce gotha avec une valeur estimée à 101,5ME, tandis qu'Alexandre Lacazette vaut 97,6ME.

Parmi les joueurs de l'effectif lyonnais, un seul a déjà une grosse valeur marchande, ils s'agit bien évidemment de Nabil Fekir. Selon le Centre International du Sport, le capitaine de l'Olympique Lyonnais vaut actuellement 60,7ME. Un classement trusté par le Paris Saint-Germain avec Neymar numéro 1 mondial dont le prix est estimé à 213ME, puis Kylian Mbappé (192,5ME) et le Monégasque Thomas Lemar (72,5ME). Juste devant Nabil Fekir, on trouve... Florian Thauvin (63,2ME). L'international tricolore de l'Olympique de Marseille a en effet une valeur supérieure à celui de l'OL, ce qui ne va pas manquer de faire jubiler les supporters de l'OM. Il est vrai que Florian Thauvin a réussi un excellent début de saison avec le club phocéen et cela se concrétise avec ce classement. Après, comme pour chaque classement subjectif, chacun y retrouvera les siens.