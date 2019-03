OL : Olivier Giroud interdit de signer à Lyon au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen, Premier League.

Barré par Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, Olivier Giroud avait décidé de quitter Arsenal pour le voisin de Chelsea en janvier 2018.

Un choix qui ne lui permet pas d’enchainer les matchs, puisqu’il se contente souvent des rencontres d’Europa League pour se mettre en valeur. Cela ne l’empêche pas de continuer à être titulaire en équipe de France, mais forcément, les questions se posent sur son avenir, lui qui est en fin de contrat au mois de juin. Une situation qui intéresse fortement l’Olympique Lyonnais, dont le président Jean-Michel Aulas rêve d’effectuer un gros coup en recrutant le titulaire des champions du monde tricolore. Mais, outre le fait qu’il faudra se montrer le plus convaincant à tous les niveaux pour y parvenir, une énorme épine se présente. En effet, Chelsea a été interdit de recrutement par la FIFA en raison d’irrégularités constatées dans différents domaines et notamment le recrutement des joueurs mineurs. L’appel du club londonien n’étant pas suspensif, les Blues ne pourront pas recruter cet été. Et la conséquence est terrible pour les joueurs qui pensaient changer d’air.

« Nous avons été informés qu'ils garderaient tout le monde. C'est difficile à accepter », a confié le défenseur central peu utilisé cette saison Andreas Christensen au journal danois Ekstra Bladet. Et dans ces conditions, Chelsea se sentirait plus à l’aise en levant l’option que le club londonien possède au sujet d’une année supplémentaire de contrat d’Olivier Giroud. Si celle-ci venait à être levée, elle permettrait à Chelsea de compter un attaquant de plus pour une saison prochaine où le recrutement sera impossible. Et visiblement, les départs ne seront pas autorisés non plus…