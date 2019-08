OL : Nzonzi à Lyon, Aulas ne lâche pas l'affaire !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le mercato fermera officiellement ses portes dans trois semaines et du côté de l’Olympique Lyonnais, il est difficile de pronostiquer quels seront les prochains mouvements. Aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées, peu d’informations filtrent. Un défenseur polyvalent, un ailier ou un milieu purement défensif, quel poste Sylvinho souhaite prioritairement renforcer ? Pour l’heure, cela est bien difficile à dire mais selon la presse italienne, il est certain que l’OL garde un œil attentif à la situation de Steven Nzonzi.

En effet, Calcio-Mercato indique en ce début de semaine que le 3e de la dernière saison de Ligue 1 ambitionne toujours de recruter le champion du monde. Dans ce dossier, la stratégie des Gones serait toujours la même : attendre la fin du mercato afin que la valeur marchande du joueur baisse, et le recruter sur le buzzer. Reste que du côté de Rome, on n’a absolument pas l’intention de brader un Steven Nzonzi, dont le prix a été fixé à 20 ME minimum. Mais plus que le prix du transfert, c’est le salaire du Romain qui pourrait faire tiquer Jean-Michel Aulas puisque selon le média transalpin, l’ancien joueur du FC Séville émarge à environ 250.000 euros par mois dans la capitale italienne.